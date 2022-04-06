Месячный ребенок скончался от остановки дыхания 4 апреля в Ростовской области

В городе Новочеркасске Ростовской области утром в понедельник, 4 апреля, произошел трагический несчастный случай. Родители месячного ребенка обратились в скорую помощь из-за того, что их дочь перестала подавать признаки жизни. Врачи скорой не успели спасти девочку и констатировали смерть от остановки дыхания.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на публикацию портала «Ерш. Новочеркасск», на теле ребенка не было обнаружено следов насильственной гибели. Чтобы установить, носила ли смерть девочки случайный характер, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители уже инициировали проведение всех необходимых мероприятий, чтобы выяснить точную причину гибели месячного ребенка.