Мешок в форме трупа нашли на мосту в Екатеринбурге. Видео

Глупо пошутить решили неизвестные жители Екатеринбурга — они повесили на Макаровском мосту свернутые в форме тела человека пакеты с мусором. Сначала эта инсталляция вызвала переполох среди очевидцев.

Фотографии зловещей находки появились утром 11 ноября в соцсетях местных СМИ.

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Как сообщил Znak.com со ссылкой на СУ СК по Свердловской области, следователи проверили информацию о происшествии. Оказалось, что это мусорные пакеты. Информации о том, кто повесил эти мешки на мосту, пока нет.

«То, что упаковано в черный полиэтилен, действительно очень напоминает очертаниями человеческое тело. Но пакет подозрительно легко раскачивает ветром. Есть ощущение, что он очень легкий. Также на нем видны какие-то надписи. К сожалению, пока они неразличимы», — приводит портал E1.ru слова собственного корреспондента с места событий.

Как понятно из опубликованного порталом видео, сотрудники правоохранительных органов уже убрали муляж трупа с моста.