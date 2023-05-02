Эксклюзив 02 мая 2023, 10:18 Мешок с похожими на автоматы предметами нашли на почте в Москве — источник Источник «360»: на почте в Москве нашли мешки с предметами, похожими на автоматы РИА «Новости»

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В Московском региональном логистическом центре «Внуково» обнаружили мешок, из которого торчали четыре ствола. Его не вскрывали, но, предположительно, там находятся автоматы, сообщил источник «360».

Мешок нашли при обработке почты. Уточняется, что он был порван. Официальных данных и подробностей о происшествии пока нет.

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В конце апреля подозрительную посылку засекли в пункте выдачи СДЭК в поселении Рязановское (Новая Москва). Сообщалось, что в ней якобы может находиться взрывное устройство. Представители экстренных служб тут же отправились на место. Тиканья из коробки слышно не было, провода из нее не торчали. В дальнейшем об обнаруженном взрывном устройстве также ничего не сообщалось — вероятнее всего, тревога была ложной.

В тот же день, 20 апреля, стало известно о посылке с предметом, похожим на статуэтку, на северо-востоке Москвы, на улице Стартовой. На место также выезжади экстренные службы, из СДЭК вывели клиентов, помещение закрыли, здание оцепили.

Повышенные меры безопасности связаны с впрельским терактом в Петербурге, когда из-за начиненной взрывчаткой статуэтки погиб военкор Владлен Татарский. Позже посылки с бюстами стали поступать к политологам и журналистам.