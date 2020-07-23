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    23 июля 2020, 12:49

    Мешок с мусором упал на женщину с 12 этажа в Люберцах

    Андрей Иванов

    Жительница Люберец получила серьезные травмы, когда на нее с 12 этажа свалился мешок со строительным мусором. У нее переломаны кости и поврежден позвоночник.
    Мешок с мусором упал на женщину с 12 этажа в Люберцах

    «По предварительным данным, 14 июля 2020 года в городе Люберцы на 38-летнюю женщину, выходившую из подъезда строящегося дома, с 12 этажа здания упал мешок со строительным мусором», — сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

    Женщина получила многочисленные травмы, среди которых переломы и повреждение позвоночника. Ее экстренно увезли в больницу.

    Сейчас следователи изучают все обстоятельства ЧП. Рабочему, который сбросил этот мешок, придется объясниться. Специалисты изучат документы строительной компании по технике безопасности при проведении работ.

    По данным Life.ru, женщина находится в тяжелом состоянии. Ей необходима дорогостоящая операция. Мешок весом 30 килограммов упал на нее, когда она шла со смены — пострадавшая работала маляром на стройке.

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