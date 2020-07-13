Мешок с автоматами и револьвером нашел житель Ленинградской области

Мешок с автоматами и револьвером обнаружил житель Ломоносовского района Ленинградской области, выгуливая собаку.

Уточняется, что во время прогулки мужчина заметил в канаве мешок, внутри которого были автомат АК-47, автомат АК-74 а также револьвер 1943 года, винтовка Мосина и патроны. На место прибыли представители правоохранительных органов, сообщило РИА ФАН.

Оружие отправили на экспертизу. В настоящий момент специалисты выясняют, использовалось ли оно в последнее время. Находку проверят на наличие отпечатков пальцев, материалы сравнят с образцами в базе МВД РФ.