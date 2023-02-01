01 февраля 2023, 16:27
Мешок банок с надписью «Уран» обнаружили в гараже на севере Москве
Источник «360»: 50 банок с надписью «Уран» обнаружили в гараже на севере Москвы
Мешок с банками с подозрительным веществом обнаружили в гараже на Дубнинской улице на севере Москвы. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По его данным, на банках есть надписи «Уран. Радиационная мина». В общей сложности в мешке якобы 50 таких емкостей.
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Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.
UPD: при проверке оказалось, что вызов ложный, уточнил источник. Подозрительные банки были пусты.
Радиация
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