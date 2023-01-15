Происшествия 15 января 2023, 19:08 Мешки с расчлененными телами нашли в канализации в Обнинске. Видео с места СК: в Обнинске расчлененное тело нашли в канализации

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В Обнинске обнаружили мешки с расчлененным телом в канализационном колодце. На месте работают следователи и криминалисты, сообщила пресс-служба СУ СК по Калужской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Страшная находка была сделана сегодня, 15 января. Как удалось выяснить «360», фрагменты тела нашли сотрудники аварийной службы предприятия коммунального хозяйства, которые прибыли устранить затор в канализации возле дома № 7 по улице Любого. По официальной информации следственного управления СК по региону, речь идет о теле одного человека, однако, по данным СМИ, в частности Telegram-канала Zvezdanews, тел было два. Источники сообщили, что это, предположительно, мужчина и женщина.

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 15 лет. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства преступления.

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