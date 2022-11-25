Происшествия 25 ноября 2022, 12:53 Мешки с останками животных нашли около детсада Владивостока Отрезанные лапы и снятые шкуры нашли в мешках около детского сада во Владивостоке Пресс-служба МВД

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Брошенные мешки с останками животных нашли около детского сада во Владивостоке. По предварительным данным, внутри находились отрезанные лапы и шкуры собак. Об этом сообщил Telegram-канал «Владивосток № 1».

По словам очевидцев, мешки с останками обнаружили дети, которые ходят в школу по этому пути. Один из учеников пожаловался родителям. Мать мальчика отправилась проверить его слова, после чего обратилась в полицию.

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Как сообщил портал «Восток Медиа», правоохранители заявку женщины зарегистрировали. Сейчас они проводят проверку и ищут причастного к расправе над животными.

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