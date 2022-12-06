Происшествия 06 декабря 2022, 14:45 Меры безопасности усилили в школах и детсадах Новошахтинска после стрельбы по полицейским Глава Новошахтинска заявил об усилении мер безопасности в школах и детсадах после стрельбы РИА «Новости»

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Безопасность усилили в школах и детских садах Новошахтинска после нападения вооруженного мужчины в камуфляже на сотрудников полиции. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава администрации города Сергей Бондаренко.

Он подчеркнул, что власти города приняли все меры для обеспечения безопасности детей.

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«Усилены меры безопасности в школах и детских садах, обеспечены на должном уровне», — заявил Бондаренко.

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Администрация города на своей странице во «ВКонтакте» призвала жителей оставаться дома и не пытаться самостоятельно задержать подозреваемого в нападении на полицейских. Горожан призвали срочно уйти с улиц и укрыться в помещениях.

Издание 161.Ru со ссылкой на правоохранителей сообщило, что в городе ввели план «Сирена». В розыск объявили мужчину ростом 180-190 сантиметров, одетого в камуфляж и вооруженного пулеметом.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что нападение на полицейских произошло на выезде из города около полудня. Неизвестный мужчина открыл огонь по правоохранителям. Ранения получил один сотрудник МВД.

Районная администрация уточнила, что вооруженного мужчину полицейские обнаружили во время обхода лесополосы. Огонь злоумышленник открыл во время задержания после чего скрылся. Предположительно, речь идет о дезертире, покинувшим позиции.