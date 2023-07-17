Происшествия 17 июля 2023, 11:03 Меры безопасности усилили в Краснодаре после теракта на Крымском мосту Мэр Краснодара Наумов: в городе усилили меры безопасности в связи с ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Меры безопасности усилили в Краснодаре в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«В связи с ночным событием в городе усилены меры общественной безопасности», — написал глава Краснодара.

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Наумов попросил водителей заранее планировать маршрут и объезжать Крымский мост по альтернативным путям. Мэр призвал жителей города доверять только официальным источникам информации.

Градоначальник также принес соболезнования близким погибших от лица всех краснодарцев и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей.

Атаку на Крымский мост совершили в ночь на 17 июля. Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом и возложил ответственность за ЧП на Украину.

По данным НАК, удар по мосту нанесли с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Железнодорожное полотно при атаке не пострадало, написали «Известия».

Во время теракта погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине, пострадала их дочь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.