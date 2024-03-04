Эксклюзив 04 марта 2024, 10:33 Мертвых пенсионеров нашли в квартире в Москве по сильному трупному запаху Источник «360»: тела пожилых мужчины и женщины нашли в квартире в Москве РИА «Новости»

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Тела двух пенсионеров обнаружили в московской квартире на улице Введенского 4 марта. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.

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На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.

Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.