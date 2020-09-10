Мертвую женщину и спящего ребенка нашли в запертой квартире в Ставропольском крае

На Ставрополье спасатели, вскрыв дверь запертой квартиры, обнаружили тело умершей женщины и ее спящую внучку.

В противопожарную и аварийно-спасательную службу региона позвонили родственники 67-летней пенсионерки, сообщает newstracker.ru со ссылкой на сообщение ведомства. Связаться с ней не удавалось, а ее внучку четырех лет, которая жила вместе с бабушкой в квартире, в этот день не привели в детсад.

Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось забираться на третий этаж по лестнице. После того, как дверь была вскрыта, в спальне на кровати они увидели тело умершей пожилой женщины, а рядом — спящего ребенка.

Это была не единственная такая находка в тот день. Похожее сообщение поступило спасателям из общежития Невинномысска. Проживающих там насторожил неприятный запах, который они связали с тем, что в соседней комнате давно не появлялся ее жилец. Вскрыв дверь, спасатели нашли в комнате умершего 58-летнего мужчину. Причину его смерти сейчас устанавливают.