Мертвую школьницу нашли в Ленобласти

В Ивангороде (Ленинградская область) обнаружили труп семиклассницы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, тело нашли накануне. Отмечается, что на нем не было внешних признаков насильственной смерти. Его направили в морг на экспертизу. Одноклассница и подруга школьницы рассказали, что девушка увлекалась мистикой. Она хорошо училась и не конфликтовала ни с родителями, ни со сверстниками.