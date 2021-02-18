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    18 февраля 2021, 14:01

    Мертвую школьницу нашли в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В Ивангороде (Ленинградская область) обнаружили труп семиклассницы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    По данным издания, тело нашли накануне. Отмечается, что на нем не было внешних признаков насильственной смерти. Его направили в морг на экспертизу. Одноклассница и подруга школьницы рассказали, что девушка увлекалась мистикой. Она хорошо училась и не конфликтовала ни с родителями, ни со сверстниками.