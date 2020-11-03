Мертвую девушку посадили в такси в Москве

Двое посетителей столичного ночного клуба «Мутабор» вызвал такси, и сели в машину вместе с девушкой. Они назвал адрес, но водитель заподозрил неладное и привез пассажиров в Боткинскую больницу. Врачи сообщили, что девушка была мертва, еще когда ее сажали в машину.

Как сообщил «Московский комсомолец», сейчас этим делом занимается полиция. Сотрудники МВД выясняют, при каких обстоятельствах скончалась девушка, и какое отношение к случившемуся имеют молодые люди, которые везли ее в такси.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах назвал имя умершей. Это уроженка Нью-Йорка Ноэль Крихели. Ее друзья сообщили, что она пила спиртное и приняла наркотики. В такси она потеряла сознание и умерла.

Собеседник агентства утверждает, что на теле девушки не было обнаружено признаков насильственной смерти.