Происшествия 02 января 2024, 00:45 Мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы РИА «Новости»

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Мертвую девушку нашли 1 января в гостиничном номере в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации канала, погибшая пришла в гости к одному из постояльцев отеля.

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«На вид девушке около 30 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», — уточнили журналисты.

Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины гибели девушки.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух девушек. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года. Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. Также мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Известно, что девушки, с которыми он жестоко расправился, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая — уроженка Орловской области.