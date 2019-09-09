Мертвого жителя Ленобласти нашли на балконе с застрявшей между перилами головой

Сотрудникам полиции 6 сентября поступил вызов от очевидцев. Они рассказали о мужчине на балконе, который не двигался. Стражи порядка прибыли на место и нашли тело неизвестного, который стоял на коленях, а его голова находилась между перилами лоджии. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства смерти.