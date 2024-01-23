Происшествия 23 января 2024, 10:32 Мертвого таракана вытащили из уха двухлетнего мальчика в Челябинске Ura.ru: челябинские врачи извлекли высохшего таракана из уха ребенка piqsels

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Врачи детской клинической больницы № 8 в Челябинске нашли части высохшего таракана в ухе двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в медучреждении, написал портал Ura.ru.

Ребенок был беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Родители отвели сына в больницу спустя пару недель после того, как у него начались проблемы.

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«Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», — рассказали в больнице.

С родителями мальчика провели беседу о том, как важно соблюдать чистоту в доме. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Ранее врачи в Подмосковье извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины. Насекомое достали при помощи пинцета. До этого пенсионер пытался сам прочистить ухо, потому что ощущал боль и сильный дискомфорт. Медики рассказали, что пытаться самостоятельно избавиться от инородного тела в ушах не стоит, необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам.