Происшествия 16 января 2024, 20:24 Мертвого студента нашли в снегу около многоэтажки в Екатеринбурге Е1: молодой человек погиб после падения из окна высотки в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Труп молодого человека нашли около многоэтажного дома на улице Сулимова в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.RU.

По словам собеседников журналистов, погибший выпал из окна. Жители дома вызвали на место врачей, полицейских и сотрудников Следственного комитета. По неподтвержденным данным, молодой человек мог покончить с собой. Правоохранительные органы предоставить официальную информацию отказались.

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Сайт kp.ru со ссылкой на источник уточнил, что погиб 21-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. Молодой человек специализировался на изучении иностранных языков.

По данным журналистов, тело студента нашли еще в минувший понедельник, 15 января. Других подробностей они не привели.