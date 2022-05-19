Мертвого ребенка-инвалида нашли в квартире в Ногинске

Подростка-инвалида нашли мертвым в квартире в Ногинске. По факту обнаружения тела завели уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

По данным СК, тело мальчика обнаружили в квартире 17 мая. Предварительно никаких следов насильственной смерти не выявили. Подросток был инвалидом и проживал вместе с матерью.

Возбуждено дело по статье «Убийство». Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к гибели ребенка. Допрашивают мать и соседей, изучают условия проживания семьи. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, мальчик умер от голода. По некоторым данным, его нашли в квартире, заполненной мусором. Мать ребенка после развода якобы водила домой разных мужчин, злоупотребляла спиртным, нигде не работала и жила на пособие ребенка по инвалидности. Женщина часто пропадала и оставляла сына одного, а из-за инвалидности он не мог даже открыть дверь. О гибели мальчика стало известно уже после того, как полицейские нашли его мать.