Мертвого нефтяного магната нашли в Барвихе
«По факту смерти мужчины организована проверка», — заявили «360» в пресс-службе подмосковного Следственного комитета. Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По словам источника «360» в правоохранительных органах, Шевченко обнаружили мертвым на его даче в Подмосковье. Тело нашел сын предпринимателя. По другим сведениям, жену бизнесмена разбудил громкий хлопок. Повернувшись к мужу, она увидела его уже умирающим.
Других подробностей пока не приводится. На месте происшествия работают правоохранители и эксперты. Версия, что Шевченко свел счеты с жизнью, пока не подтверждена, но и не опровергнута. О процессуальном решении сообщения не поступало.
Инсульт или судицид? Главное о загадочной смерти дочери иранского послаПодробнее
Шевченко был в 2003 году осужден на восемь лет лишения свободы за крупное мошенничество. Замоскворецкий суд Москвы установил несколько эпизодов.
События развивались по одинаковой схеме: Шевченко заключал с иностранными покупателями договоры на поставку нефтепродуктов, получал предоплату и исчезал. Общая сумма, на которую пострадали доверчивые иностранцы, достигает восьми миллионов долларов. В ходе судебного разбирательства Шевченко свою вину так и не признал.