Мертвого нефтяного магната нашли в Барвихе

В подмосковной Барвихе обнаружили застреленным бывшего главу ЗАО «АО „Венко“» — Восточно-Европейской Сибирской нефтяной компании — 62-летнего Вячеслава Шевченко. Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что не исключено самоубийство.

«По факту смерти мужчины организована проверка», — заявили «360» в пресс-службе подмосковного Следственного комитета. Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам источника «360» в правоохранительных органах, Шевченко обнаружили мертвым на его даче в Подмосковье. Тело нашел сын предпринимателя. По другим сведениям, жену бизнесмена разбудил громкий хлопок. Повернувшись к мужу, она увидела его уже умирающим.

Других подробностей пока не приводится. На месте происшествия работают правоохранители и эксперты. Версия, что Шевченко свел счеты с жизнью, пока не подтверждена, но и не опровергнута. О процессуальном решении сообщения не поступало.

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Шевченко был в 2003 году осужден на восемь лет лишения свободы за крупное мошенничество. Замоскворецкий суд Москвы установил несколько эпизодов.

События развивались по одинаковой схеме: Шевченко заключал с иностранными покупателями договоры на поставку нефтепродуктов, получал предоплату и исчезал. Общая сумма, на которую пострадали доверчивые иностранцы, достигает восьми миллионов долларов. В ходе судебного разбирательства Шевченко свою вину так и не признал.