Происшествия

30 декабря 2022, 15:35

Мертвого недоношенного младенца нашли на свалке в Казахстане

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Труп недоношенного младенца в пластмассовом ведре обнаружили на свалке сотрудники коммунальных служб в городе Таразе в Казахстане. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

Отмечается, что тело малыша нашли возле мусорных контейнеров в одном из спальных районов города.

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В настоящий момент специалисты пытаются установить личность матери недоношенного ребенка.

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Казахстан

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