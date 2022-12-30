30 декабря 2022, 15:35
Мертвого недоношенного младенца нашли на свалке в Казахстане
Труп недоношенного младенца в пластмассовом ведре обнаружили на свалке сотрудники коммунальных служб в городе Таразе в Казахстане. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.
Отмечается, что тело малыша нашли возле мусорных контейнеров в одном из спальных районов города.
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В настоящий момент специалисты пытаются установить личность матери недоношенного ребенка.
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Казахстан
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