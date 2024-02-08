Происшествия 08 февраля 2024, 03:34 Мертвого мужчину с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга Тело мужчины с перилами в голове нашли в подъезде Санкт-Петербурга РИА «Новости»

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Труп парня с перилами в голове нашли в подъезде жилого дома на улице Марата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

В материале сказано, что тело случайно нашла местная жительница и сразу обратилась в полицию. По ее словам, молодой человек лежал в луже крови на первом этаже, из его головы торчал предмет, похожий на лопату. Как позднее выяснили правоохранители, парень упал с верхнего этажа, а оттуда на него рухнули перила.

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Тело молодого человека отправили в морг. Обстоятельства произошедшего выясняют. По данным журналистов, наверху проходила громкая вечеринка. Парень мог неаккуратно облокотиться на перила.

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