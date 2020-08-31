Мертвого мужчину нашли в тоннеле петербургского метро

В метро Санкт-Петербурга обнаружили мертвым молодого мужчину. Тело лежало в перегоне между станциями «Дунайская» и «Шушары».

Известно, что погибшему 22 года — он 1998 года рождения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Тело, уточнила «Фонтанка.ру», нашел утром 31 августа машинист. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что молодой человек зашел на станцию «Шушары» в 00:02. За спиной он нес рюкзак, который остался в вагоне.

В объектив камер мужчина больше не попадал. В его вещах был паспорт.

В понедельник Фрунзенский радиус закрыли вскоре после страшной находки. Движение восстановили примерно через час.