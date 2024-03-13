Происшествия 13 марта 2024, 05:02 Мертвого мужчину нашли в квартире на севере Петербурга В Петербурге благодаря лаю собаки и зловонию обнаружили труп мужчины РИА «Новости»

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Труп 52-летнего мужчины обнаружили в квартире на севере Санкт-Петербурга. Соседка пожаловалась в полицию на собачий лай и трупный запах в помещении, сообщила «Фонтанка».

За помощью к правоохранителям обратилась жительница дома на Поэтическом бульваре. Погибшего мужчину нашли сразу за дверью квартиры.

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По предварительной информации, на теле петербуржца отсутствовали признаки насильственное смерти, но точную причину еще предстоит выяснить.

«Мужчина злоупотреблял алкоголем», — уточнило издание.

Ранее в Северном округе Москвы нашли труп 64-летнего мужчины, на теле которого имелись следы побоев. Полицейские уже установили подозреваемого в убийстве, задержав знакомого потерпевшего.

В конце прошлой недели правоохранители нашли мертвым пропавшего на Чукотке 17-летнего студента. Следователи выясняют причину и обстоятельства его гибели, а также назначили судмедэкспертизу.