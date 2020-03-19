Мертвого младенца заметили на балконе на Ямале

«В Надыме на балконе дома нашли труп новорожденного», — отметил инсайдер. Он уточнил, что силовики связались с подозреваемой. Женщина убеждает, что малыш родился мертвым.

В пресс-службе СУ СКР по региону информацию подтвердили.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, хозяин квартиры обнаружил на балконе труп плода, а не новорожденного. В настоящее время жительницу опрашивают следователи.

«Она утверждает, что родила мертвый плод», — добавили в пресс-службе.