19 марта 2020, 12:49
Мертвого младенца заметили на балконе на Ямале
В городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили труп младенца. Тело находилось на балконе дома. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник.
«В Надыме на балконе дома нашли труп новорожденного», — отметил инсайдер. Он уточнил, что силовики связались с подозреваемой. Женщина убеждает, что малыш родился мертвым.
В пресс-службе СУ СКР по региону информацию подтвердили.
«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, хозяин квартиры обнаружил на балконе труп плода, а не новорожденного. В настоящее время жительницу опрашивают следователи.
«Она утверждает, что родила мертвый плод», — добавили в пресс-службе.