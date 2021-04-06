Мертвого младенца обнаружили в заброшенном доме Челябинска

Младенца без признаков жизни нашли рядом с заброшенным строением в челябинском поселке. Об этом рассказало следственное управлении СКР по Челябинской области.

«Днем 5 апреля около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца», — сообщило ИА URA.RU. Детали доследственной проверки контролирует руководитель следственного управления. Также силовые ведомства ищут мать новорожденной.