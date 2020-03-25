25 марта 2020, 12:23
Мертвого младенца нашли в подмосковном лесу
Следователи ищут причастных к трагедии, которая произошла в Электростали. Новорожденного завернули в пакет и оставили умирать в лесополосе. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
В полицию Электростали обратились местные жители, которые нашли пакет с телом ребенка. Сейчас силы брошены на то, чтобы найти мать малыша.
От чего погиб ребенок — выяснит судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.
Накануне похожая трагедия произошла в Красноярском крае, на берегу Енисея. Там местный житель тоже нашел пакет с младенцем без признаков жизни.
Жительница Сочи родила ребенка, но решила избавиться от него. Она отвезла малыша в больницу, оставила его у лифта и сбежала.