01 сентября 2021, 14:30
Мертвого младенца нашли в лесу Подмосковья
Тело новорожденного мальчика нашли в лесном массиве около Деревни Луговая Пушкинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковного управления СК.
Следователи осмотрели место нахождения тела младенца. Труп направили на судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу в рамках доследственной проверки.
По итогам мероприятий следователи примут решение о заведении уголовного дела.
Собственную проверку организовала Прокуратура Московской области. В ведомстве уточнили, что тело младенца обнаружили в минувший вторник, 31 августа.
Пушкинской городской прокуратуре поручили установить все причины и обстоятельства случившегося.