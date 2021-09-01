Мертвого младенца нашли в лесу Подмосковья

Тело новорожденного мальчика нашли в лесном массиве около Деревни Луговая Пушкинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба Подмосковного управления СК.

Следователи осмотрели место нахождения тела младенца. Труп направили на судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу в рамках доследственной проверки. По итогам мероприятий следователи примут решение о заведении уголовного дела. Собственную проверку организовала Прокуратура Московской области. В ведомстве уточнили, что тело младенца обнаружили в минувший вторник, 31 августа. Пушкинской городской прокуратуре поручили установить все причины и обстоятельства случившегося.