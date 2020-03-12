Мертвого младенца нашли у заброшенного сарая в Саратове

Тело новорожденной девочки обнаружили в Заводском районе города Саратова. Ее увидела случайная прохожая возле недостроенного сарая.

Об этом сообщило управление СК РФ.

По предварительным данным, 12 марта 2020 года в утреннее время возле заброшенного сарая, расположенного неподалеку от дома № 21 на улице Омской в Заводском районе города Саратова, прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной девочки. Признаков жизни ребенок не подавал СК РФ по Саратовской области.

Женщина сразу же обратилась в полицию. Следователи начали проверку. Сейчас выясняются детали произошедшего. О причине смерти ребенка пока не известно — их установит судебно-медицинская экспертиза. Нет информации и о семье погибшей малышки. Сейчас ее родственников разыскивают следователи.

После завершения проверок решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожая ситуация произошла месяц назад. 5 февраля на мусороперерабатывающем заводе в Тюмени нашли тело младенца. В гибели подозревали его мать, хотя следов насильственной смерти на теле малыша не обнаружили.