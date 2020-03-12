    12 марта 2020, 21:13

    Мертвого младенца нашли у заброшенного сарая в Саратове

    Нина Петлинова

    Тело новорожденной девочки обнаружили в Заводском районе города Саратова. Ее увидела случайная прохожая возле недостроенного сарая.
    Мертвого младенца нашли у заброшенного сарая в Саратове

    Об этом сообщило управление СК РФ.

    По предварительным данным, 12 марта 2020 года в утреннее время возле заброшенного сарая, расположенного неподалеку от дома № 21 на улице Омской в Заводском районе города Саратова, прохожая обнаружила пеленки, в которые было завернуто тело новорожденной девочки. Признаков жизни ребенок не подавал

    СК РФ по Саратовской области.

    Женщина сразу же обратилась в полицию. Следователи начали проверку. Сейчас выясняются детали произошедшего. О причине смерти ребенка пока не известно — их установит судебно-медицинская экспертиза. Нет информации и о семье погибшей малышки. Сейчас ее родственников разыскивают следователи.

    После завершения проверок решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Похожая ситуация произошла месяц назад. 5 февраля на мусороперерабатывающем заводе в Тюмени нашли тело младенца. В гибели подозревали его мать, хотя следов насильственной смерти на теле малыша не обнаружили.