Очевидец, у которого актер Михаил Ефремов попросил сигарету, рассказал телеканалу «360» о том, что виновник аварии был сильно пьяным, и от него пахло перегаром.

«Он подошел и показывает: „Дай мне сигарету“. Я ему говорю: „Ты меня чуть не убил буквально пять минут назад“. А он стоит, мычит, мертвецки пьяный, очень плохо говорил», — рассказал Роман.

По словам очевидца, актера вывели из машины и сначала он сидел на парапете. Потом он подошел и начал осматривать на свою машину, причем, как рассказывает свидетель, был расстроен тем, что у него разбит автомобиль. «В сторону водителя, которого он раздавил практически в лепешку, даже не посмотрел», — отметил Роман.

Он добавил, что прибывшие сотрудники ГИБДД решили не надевать на Ефремова наручники, просто посадили его в машину. Пострадавший водитель «Лады» был в сознании. К нему подходили люди и старались держать его в сознании, пока скорая была в пути. Медики сделали ему укол и поставили капельницу, однако Роман подчеркнул, что водитель был в крайне тяжелом и шоковом состоянии, так как его сильно зажало в ДТП.

Очевидец также упомянул, что пассажиры Ефремова быстро скрылись с места происшествия. «Мы пока дорогу перебегали, ребята подскочили, которые там рядом были, начали их вытаскивать. Я думал, их бить будут, но те выскочили и быстро убежали куда-то», — рассказал он.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон. Пострадал водитель грузовика.