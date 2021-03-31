31 марта 2021, 17:52
Мэрию в Тюмени эвакуировали из-за угрозы взрыва
Произошла эвакуация администрации Тюмени из-за сообщения о минировании. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
По данным очевидцев, правоохранительные органы проверяют здание. До этого в мэрию сообщили о минировании здания. Подробностей и официальных комментариев пока нет.
«Эвакуация произошла минут 20 назад. До сих пор на улице ждем», — рассказала председатель комитета по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Гульнара Сидоркина