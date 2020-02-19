Мэрию Саратова эвакуировали из-за неизвестного автомобиля

«Причиной послужили мероприятия, которые проводили правоохранительные органы в связи с тем, что на территорию въехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами», — объяснила эвакуацию людей из зданий Плющева. По ее словам, полиция была вызвана в связи с этим. Пресс-секретарь главы Саратова добавила, что сейчас все вернулись на рабочие места, и все в порядке.

В пресс-службе Саратовской городской думы также подтвердили факт эвакуации.

За информацией о результатах проверки в пресс-службе главы Саратова изданию порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

В конце января десятки школ на Дальнем Востоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Тогда ни одна угроза не подтвердилась.