19 февраля 2020, 21:38
Мэрию Саратова эвакуировали из-за неизвестного автомобиля
В Саратове эвакуировали людей из зданий администрации города и городской Думы. Причина — неизвестный автомобиль с иностранными номерами. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы города Татьяну Плющеву.
«Причиной послужили мероприятия, которые проводили правоохранительные органы в связи с тем, что на территорию въехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами», — объяснила эвакуацию людей из зданий Плющева. По ее словам, полиция была вызвана в связи с этим. Пресс-секретарь главы Саратова добавила, что сейчас все вернулись на рабочие места, и все в порядке.
В пресс-службе Саратовской городской думы также подтвердили факт эвакуации.
За информацией о результатах проверки в пресс-службе главы Саратова изданию порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.
В конце января десятки школ на Дальнем Востоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Тогда ни одна угроза не подтвердилась.