Мэрию Хабаровска эвакуировали после звонка о минировании здания

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали утром 28 апреля после поступившего сообщения о якобы минировании здания. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

«И снова тревога. Спецслужбы выехали на объект. Все сотрудники эвакуируются», — сообщили в мэрии.

Также поступила информация о том, что в одном из гимназий города произошла стрельба. Администрация опровергла эти слухи.

На прошлой неделе власти Петропавловска-Камчатского эвакуировали городские школы после звонка о минировании учебных заведений.

Также в Москве эвакуировали сотрудников одной из телебашен после поступления информации о якобы заложенной бомбе.