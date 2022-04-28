28 апреля 2022, 07:10
Мэрию Хабаровска эвакуировали после звонка о минировании здания
Мэрия Хабаровска сообщила об эвакуации сотрудников после сообщения о минировании здания
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали утром 28 апреля после поступившего сообщения о якобы минировании здания. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.
«И снова тревога. Спецслужбы выехали на объект. Все сотрудники эвакуируются», — сообщили в мэрии.
Также поступила информация о том, что в одном из гимназий города произошла стрельба. Администрация опровергла эти слухи.
На прошлой неделе власти Петропавловска-Камчатского эвакуировали городские школы после звонка о минировании учебных заведений.
Также в Москве эвакуировали сотрудников одной из телебашен после поступления информации о якобы заложенной бомбе.