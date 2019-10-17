Мэрия Перми ответит за собак, растерзавших пенсионерку

«Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» является подведомственной организацией мэрии Перми.

Стая собак растерзала пожилую пермячку Подробнее

После просмотра записей с камер наблюдения, следствие сделало вывод, что «пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак». Уголовное дело возбудили по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

Делом займется отдел по расследованию особо важных дел.