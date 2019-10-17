Мэрия Перми ответит за собак, растерзавших пенсионерку
Стая собак в Перми загрызла пенсионерку. СК РФ по региону возбудил уголовное дело. Отмечается, что контроль за численностью бродячих животных входил в обязанности одного из подразделений местной мэрии, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на официальный сайт регионального СК.
«Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» является подведомственной организацией мэрии Перми.
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После просмотра записей с камер наблюдения, следствие сделало вывод, что «пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак». Уголовное дело возбудили по статье о халатности, повлекшей смерть человека.
Делом займется отдел по расследованию особо важных дел.