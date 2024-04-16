Важное 16 апреля 2024, 14:14 Мэрия Оренбурга назвала напряженной ситуацию с паводком Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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Вода в реке Урал снижается по одному сантиметру каждый час, но ситуация в Оренбурге по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил первый заместитель главы города Алексей Кудинов, сообщила пресс-служба администрации города.

«Мы принимаем все меры, чтобы жизнедеятельность людей вернулась в нормальное русло», — подчеркнул заместитель мэра.

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Он добавил, что власти постепенно открывают дороги. Движение уже возобновили на Уральской улице, а вечером транспорт сможет ездить по улице Донгузской.

«Жители уже сейчас могут проезжать в ЖК [„Дубки“] на личном автомобиле, вечером в микрорайон будет запущен пассажирский транспорт», — заключил Кудинов.

Ранее администрация Оренбурга сообщала о снижении уровня воды в реке Урал. За сутки он опустился на 26 сантиметров, до 11,4 метра. Из-за половодья перекрыли проезд по улице Донгузской от моста до улицы Беляевской, но возобновили движение транспорта по одной полосе основной магистрали в сторону Авиагородка.