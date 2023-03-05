Происшествия 05 марта 2023, 23:26 Мэрия Лисичанска назвала целенаправленным обстрел ВСУ стоявших за водой людей Администрация Лисичанска: попавшие под обстрел ВСУ мирные жители ждали машину с водой

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Администрация Лисичанска сообщила, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, стоявших в очереди за водой. В результате атаки погиб один мужчина, семь человек ранены, говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.

Речь идет об обстреле со стороны украинской артиллерии, под который попали горожане. Боевики обстреляли населенный пункт снарядами калибра 155 миллиметров.

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«Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним. Жертвой атаки стал один мужчина. Семь человек получили осколочные ранения разной степени», — говорится в сообщении.

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Врио главы администрации города Андрей Скорый считает, что так украинские военные пытались запугать горожан. Лисичанск, по его мнению. сейчас живет «нормальной жизнью» прифронтового города.

Ранее исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый, комментируя происшествие в городе, заявил, что украинские боевики используют методы террористов.