Мэрия Когалыма выплатила 90 тысяч рублей девочке, пострадавшей на детской площадке

В Когалыме в пользу семилетней девочки с мэрии взыскали 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на детской площадке.

Как удалось установить, в апреле 2021 года несовершеннолетняя девочка упала на забор, огораживающий детскую площадку рядом с домом № 23 по улице Мира, пишет muksun.fm.

Как считают правоохранители, причиной ЧП стало отсутствие должностных лиц органов МСУ, не обеспечивших контроль за содержанием ограждения площадки.

В результате прокурор Когалыма направил обращение в суд к городской мэрии по поводу взыскания компенсации морального вреда.

«Судом был рассмотрен иск прокурора и удовлетворен в полном объеме», — сказали в прокуратуре.