16 февраля 2024, 23:54
Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Реклама
Ракетную опасность также объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сирена, сообщающая о ракетной опасности, сработала в Белгороде и области. Он призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам, а тех. кто находился на улице, спуститься в укрытия или найти безопасное место.
Это был второй случай объявления ракетной опасности в регионе, в прошлый раз сирены сработали в ночь на среду, 14 февраля.
До этого Белгородская область попала под обстрел со стороны ВСУ 10 февраля, которые атаковали хутор Понуры в Грайворонском городском округе. Тогда были ранены трое рабочих.
Ракеты
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама