Происшествия 16 февраля 2024, 23:54 Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

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Ракетную опасность также объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сирена, сообщающая о ракетной опасности, сработала в Белгороде и области. Он призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам, а тех. кто находился на улице, спуститься в укрытия или найти безопасное место.

Это был второй случай объявления ракетной опасности в регионе, в прошлый раз сирены сработали в ночь на среду, 14 февраля.

До этого Белгородская область попала под обстрел со стороны ВСУ 10 февраля, которые атаковали хутор Понуры в Грайворонском городском округе. Тогда были ранены трое рабочих.