12 марта 2024, 04:25
Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в двух городских округах
Мэрия Белгорода: ракетную опасность объявили в Губкине и Старом Осколе
Угрозу ракетной опасности объявили в двух городских округах Белгородской области — в Губкинском и Старооскольском. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в городской администрации.
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До этого ракетную опасность объявили в Курской области. Губернатор Роман Старовойт обратился к жителям с призывом спуститься в укрытиях и не покидать свои дома. Чуть позже российские силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Фатежским районом области.
В конце прошлой недели дрон ВСУ долетел до Новгородской области, но обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Как сообщил глава региона Андрей Никитин, аппарат сбили.
Российское Минобороны позже уточнило, что дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ.
Ракеты
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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