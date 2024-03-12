Происшествия 12 марта 2024, 04:25 Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в двух городских округах Мэрия Белгорода: ракетную опасность объявили в Губкине и Старом Осколе РИА «Новости»

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Угрозу ракетной опасности объявили в двух городских округах Белгородской области — в Губкинском и Старооскольском. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили в городской администрации.

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До этого ракетную опасность объявили в Курской области. Губернатор Роман Старовойт обратился к жителям с призывом спуститься в укрытиях и не покидать свои дома. Чуть позже российские силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Фатежским районом области.

В конце прошлой недели дрон ВСУ долетел до Новгородской области, но обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Как сообщил глава региона Андрей Никитин, аппарат сбили.

Российское Минобороны позже уточнило, что дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ.