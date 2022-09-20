Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента | 360°

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Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента

Мэрия Дербента: жизни пострадавших из-за отравления угарным газом в кафе ничто не угрожает

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Власти Дербента прокомментировали инцидент с отравлением людей в городском кафе. В пресс-службе мэрии города сообщили ТАСС, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

«В связи с сообщением 19 сентября в 21:16 об отравлении угарным газом в кафе „Якитори“ в Дербенте на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования», — говорится в заявлении.

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Помощь пострадавшим оказывали 35 сотрудников скорой. Все госпитализированные находятся под наблюдением врачей. По словам главврача ЦГБ Дербента Девлетхана Мирзаханова, состояние троих пострадавших удалось стабилизировать.

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Среди тех, кто отравился угарным газом, были дети. По предварительным данным, причиной инцидента является неисправность оборудования для приготовления пищи. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и виновных лиц.

Дагестан

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