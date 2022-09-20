Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 03:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента Мэрия Дербента: жизни пострадавших из-за отравления угарным газом в кафе ничто не угрожает РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Дербента прокомментировали инцидент с отравлением людей в городском кафе. В пресс-службе мэрии города сообщили ТАСС, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

«В связи с сообщением 19 сентября в 21:16 об отравлении угарным газом в кафе „Якитори“ в Дербенте на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования», — говорится в заявлении.

Реклама

Помощь пострадавшим оказывали 35 сотрудников скорой. Все госпитализированные находятся под наблюдением врачей. По словам главврача ЦГБ Дербента Девлетхана Мирзаханова, состояние троих пострадавших удалось стабилизировать.

Реклама

Среди тех, кто отравился угарным газом, были дети. По предварительным данным, причиной инцидента является неисправность оборудования для приготовления пищи. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и виновных лиц.

0 0 0 0 0 0