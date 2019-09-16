Mercedes выехал на тротуар после аварии в центре Москвы. Видео

Автомобиль Mercedes столкнулся с машиной такси на перекрестке Большой Грузинской улицы и 2-й Брестской улицы в центре Москвы. После этого легковушка производства немецкого концерна выехала на тротуар и врезалась в крепление дорожного знака.

«Около 16:00 столкнулись два автомобиля на пересечении Большой Грузинской и 2-й Брестской. После столкновения один из автомобилей совершил выезд на тротуар и наехал на стойку с дорожным знаком. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили «360» в столичном управлении ГИБДД.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники дорожной полиции. Уточняются все обстоятельства инцидента.

Точная причина аварии, а также виновный в ДТП пока не называются.