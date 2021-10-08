08 октября 2021, 00:58
Mercedes влетел в проходную вуза на Каширском шоссе. Фото
Дептранс Москвы: иномарка протаранила здание на Каширском шоссе
В Москве иномарка протаранила здание университета на Каширском шоссе. Два человека пострадали. На месте работают оперативные службы.
ДТП произошло у здания НИЯУ МИФИ, сообщил столичный Дептранс в Telegram. Водитель Mercedes не справился с управлением и влетел в проходную вуза.
В аварии, сообщил источник ТАСС, пострадали два человека. После дорожно-транспортного происшествия столичные полицейские начали проверку.
Движение в районе ДТП не затруднено. Проезжую часть уже полностью освободили.