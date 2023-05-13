Происшествия 13 мая 2023, 10:35 Mercedes улетел в подземный переход в Челябинске ГИБДД: три человека пострадали в ДТП с влетевшим в подземный переход Mercedes в Челябинске

Читать 360tv в

В Челябинске Mercedes с пассажирами влетел в подземный переход. Авария произошла в районе теплотехнического института, сообщили в группе «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

«На проспекте Победы водитель за рулем Mercedes-Benz улетел в подземный пешеходный переход. Все кто находился в салоне, вылетели из машины», — отметили в сообщении.

Реклама

В соцсетях выложили видео аварии. На кадрах иномарка на полном ходу влетела в подземный переход. От мощного удара капот автомобиля расплющило.

В ГИБДД по Челябинску уточнили, что в результате ДТП пострадали 25-летний водитель Mercedes и два пассажира, которые находились в салоне, — 20 и 23 лет.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили «Известия».

В начале мая массовое ДТП с двумя пострадавшими случилось на 57-м километре МКАД. Среди четырех столкнувшихся автомобилей был и Mercedes-Benz Sprinter.