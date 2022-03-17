17 марта 2022, 14:23
Mercedes сгорел во дворе дома в Сочи
Машина марки Mercedes сгорела во дворе многоэтажного дома в Сочи. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Сочи».
Пожарных вызвали очевидцы. По их данным, они не сразу смогли подъехать к горящей машине, так как проезду мешали другие припаркованные на обочине автомобили.
Огонь полностью потушили, никто не пострадал. Mercedes сгорел. Местные жители предположили, что это мог быть умышленный поджог из-за неправильной парковки.