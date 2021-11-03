facebook_pixel
    03 ноября 2021, 23:19

    Mercedes сбил женщину с двумя детьми на переходе в Видном

    Женщина и двое детей получили травмы после наезда Mercedes в Видном

    Анатолий Минкин, Екатерина Земская

    Автомобиль Mercedes сбил женщину с детьми в возрасте 17 и двух лет на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Березовая в городе Видное Ленинского городского округа Московской области. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    В ведомстве пояснили, что водитель иномарки сбил пешеходов во время разворота. Пострадавшую в ДТП женщину и детей забрали в больницу прибывшие на место врачи.

    Владелец автомобиля остался на месте аварии до приезда сотрудников дорожной инспекции. В данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

    Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с места аварии.

    Mercedes сбил женщину с двумя детьми на переходе в Видном | Изображение 1Источник фото: vk.com/vidnoeoverhear

    На опубликованном изображении видно прибывшие по вызову два автомобиля скорой помощи, развернувшийся Mercedes и автомобиль дорожно-патрульной службы.