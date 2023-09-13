Происшествия 13 сентября 2023, 14:20 Mercedes сбил 8-летнюю школьницу в центре Ростова-на-Дону

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В центре Ростова-на-Дону 25-летняя девушка за рулем Mercedes сбила восьмилетнюю школьницу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительной информации, девочка выбежала на проезжую часть в неположенном месте. Автоледи не успела затормозить, и машина сбила ребенка. Школьницу с различными травмами доставили в больницу, угрозы для жизни нет. По факту аварии начали проверку.

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