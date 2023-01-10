Эксклюзив 10 января 2023, 12:14 Mercedes с московскими номерами протаранил пять машин на парковке в Екатеринбурге Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге из-за Mercedes с московскими номерами

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В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Очевидцы в беседе с «360» отметили, что виновник аварии не справился с управлением.

Само ДТП произошло на парковке. Mercedes с московскими номерами протаранил пять стоящих машин. Степень нанесенного ущерба пока неизвестна.

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Виновник аварии сразу после столкновения бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

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В результате аварии пострадали два человека. Степень полученных травм пока неизвестна. Также уточняется их текущее состояние.

Ранее по схожей причине произошла авария в Калмыкии. Там на 95-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись Mercedes GLS и грузовик DAF. По предварительной версии правоохранителей, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру. В результате этой аварии четверо человек, находящиеся в Mercedes, погибли на месте.