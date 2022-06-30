30 июня 2022, 08:20
Mercedes с двумя пассажирами въехал в здание в Москве
Mercedes в Москве врезался в здание
Авария с участием Mercedes произошла в Москве. Иномарка въехала в здание. Пострадали два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Утром 30 июня специалистов вызвали на место ДТП. Сообщалось о наезде Меrсеdеs GLC 300 на препятствие. На месте выяснилось, что произошло столкновение со зданием. В автомобиле находились два человека.
«Скорая прибыла, их осматривают», — рассказал собеседник.