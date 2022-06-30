Mercedes с двумя пассажирами въехал в здание в Москве

Авария с участием Mercedes произошла в Москве. Иномарка въехала в здание. Пострадали два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Утром 30 июня специалистов вызвали на место ДТП. Сообщалось о наезде Меrсеdеs GLC 300 на препятствие. На месте выяснилось, что произошло столкновение со зданием. В автомобиле находились два человека.

«Скорая прибыла, их осматривают», — рассказал собеседник.