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    30 июня 2022, 08:20

    Mercedes с двумя пассажирами въехал в здание в Москве

    Mercedes в Москве врезался в здание

    Алла Морген, Екатерина Виславская

    Авария с участием Mercedes произошла в Москве. Иномарка въехала в здание. Пострадали два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Утром 30 июня специалистов вызвали на место ДТП. Сообщалось о наезде Меrсеdеs GLC 300 на препятствие. На месте выяснилось, что произошло столкновение со зданием. В автомобиле находились два человека.

    «Скорая прибыла, их осматривают», — рассказал собеседник.