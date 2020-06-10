    10 июня 2020, 16:30

    Mercedes перевернулся и раздавил такси в Москве. Последствия аварии сняли на видео

    Анатолий Минкин

    Столкновение нескольких автомобилей произошло на Звенигородском шоссе. После столкновения перевернувшийся Mercedes подмял под себя машину такси. Очевидцы аварии сняли последствия ДТП на видео.

    На кадрах можно увидеть, что у белого BMW повреждена задняя дверь, а за ней стоит перевернувшийся Mercedes, который опирается на машину такси.

    По данным «Московского комсомольца», в результате происшествия пострадал таксист и его пассажир — 15 летний подросток. Травмы у них незначительные, но их отправили в больницу для оказания помощи.

    По данным издания, на мосту столкнулись три автомобиля. Таксист вез подростка на заднем сиденье, когда машину неожиданно развернуло, а на капоте у нее оказался черный Mercedes. Недалеко стояла поврежденная белая BMW.

    По предварительным данным, водитель Mercedes начал лавировать между машинами в потоке. В итоге он сначала столкнулся с BMW, а после от удара его откинуло на такси. Водитель и пассажиры Mercedes не пострадали. Из салона перевернувшегося автомобиля они выбрались самостоятельно. Окончательно причины аварии установят сотрудники полиции.