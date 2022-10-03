Mercedes и пассажирский автобус столкнулись в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Mercedes и пассажирский автобус столкнулись в Ростове-на-Дону

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ДТП произошло в Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой. Там столкнулись Mercedes и пассажирский автобус. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Водитель иномарки во время перестроения столкнулся с автобусом 3 А, который находился на остановке. В результате общественный транспорт врезался в Kia Rio. При этом во время аварии в автобусе находились пять пассажиров. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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