Mercedes и пассажирский автобус столкнулись в Ростове-на-Дону | 360°

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Mercedes и пассажирский автобус столкнулись в Ростове-на-Дону

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ДТП произошло в Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой. Там столкнулись Mercedes и пассажирский автобус. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Водитель иномарки во время перестроения столкнулся с автобусом  3 А, который находился на остановке. В результате общественный транспорт врезался в Kia Rio. При этом во время аварии в автобусе находились пять пассажиров. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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